Amaro risveglio per Cosenza | 142 arresti per mafia e droga In strada spacciano anche i bambini

(Di martedì 14 maggio 2024) L’isola felice è l’isola che non c’è.si sveglia con 142pere spaccio di stupefacenti e scopre di non essere la città immune dalla criminalità, leggenda piuttosto distante dalla realtà. L’operazione portata avanti dalla direzione distrettuale antiha scoperto un sottobosco, poi nemmeno tanto nascosto, in cui findi undici anni. L’operazione recovery individua in Francesco Patitucci, già condannato all’ergastolo e tuttora in regime di 41 bis, il capo assoluto della criminalità cosentina ma va oltre, offrendo uno spaccato che denota un consumo diimpressionante. Secondo il procuratore facente funzioni Capomolla, i clan locali intessevano rapporti più che fecondi con le famiglie del reggino, ...

