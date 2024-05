Alloggi popolari in via Romagna

(Di martedì 14 maggio 2024)al distretto sanitario di via: è quanto chiedono di fare i Sindacati Inquilini, che hanno inviato una missiva al sindaco Antonio Spazzafumo e all’assessore Andrea Sanguigni, affinché valutino la proposta di trovare una sistemazione alle tante famiglie che, in riviera, non hanno un tetto. Ad inoltrare la richiesta sono stati Antonio Angelini (Sicet-Cisl), Angelo Lancianese (Sunia-Cgil), Daniele Primavera (Unione Inquilini) e Andrea Catalani (Uniat-Uil): "In queste settimane – scrivono - abbiamo appreso di come il comune abbia disposto una permuta dell’immobile ex Asl di via. Dato che non ci risulta sia ancora stata formalizzata una nuova destinazione per l’area, ci sentiamo quindi di proporre un intervento. Riteniamo infatti che quello spazio possa essere efficacemente utilizzato a fini ...

