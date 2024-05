Allarmati dai cambiamenti climatici - gli astronomi puntano gli occhi sulla Terra

Leggi tutta la notizia su newsnosh

Scienziato del clima diventa attivista per il clima Peter Kalmus, uno scienziato del clima presso il Jet Propulsion Laboratory della NASA, ha iniziato a provare ansia per non utilizzare appieno il suo talento per contrastare il riscaldamento globale. Dopo aver lavorato in astrofisica, si è dedicato allo studio della fisica delle nuvole e all'utilizzo di modelliper esaminare i rischi del caldo estremo, diventando anche un attivista per il clima. Rischi ambientali per gli osservatorici I telescopi sono spesso collocati in luoghi alti e asciutti per evitare l'inquinamento luminoso delle città ma sono esposti a rischi come incendi