Alla fine entra in campo il campione del mondo

(Di martedì 14 maggio 2024) Sono serviti quasi undici mesi di attesa da quando è arrivato, ma finalmente abbiamo visto all’opera il più forte calciatore di questa Reggiana: Alessandro Nesta. Si scherza, ovviamente, però il mister si è divertito con la ptra i piedi tra momenti esilaranti e giocate d’alta classe. La squadra ieri si è trovata ai campi di via Agosti per un allenamento alternativo: grigliata in compagnia e momenti di relax e risate per chiudere col sorriso una stagione intensa e complicata, ma terminata col meritato obiettivo della permanenza in Serie B. A margine della mangiata diversi giocatori si sono cimentati in una partitella senza scarpe, sotto un gran sole e con l’unico intento di scherzare tutti insieme e divertirsi. Nel video pubblicato dai social dReggiana emerge una cosa: Nesta non ha di certo perso lo smalto d’un tempo. Chiedere a Gondo, ...

