(Di martedì 14 maggio 2024) La Presidenzaha istituito questo “Attestato d’Onore” per premiare quei giovani minorenni che, per comportamento o attitudini, rappresentano un modello di buon cittadino. I premiati si sono distinti nello studio, in attività culturali, scientifiche, artistiche, sportive, nel volontariato oppure hanno compiuto atti o adottato comportamenti ispirati a senso civico, altruismo e solidarietà.

Lugo (Ravenna), 4 maggio 2024 - Era giunta in Italia dall’Afghanistan nel 2008, all’età di 6 anni . Nonostante le tante difficoltà di salute, si impegnò assiduamente nel volontariato, spendendosi come volontaria della Croce Rossa e come interprete ...

Irene alfiere della Repubblica. Cuore e solidarietà per Misha, sfuggito alla guerra in Ucraina - Irene Marabini ha 9 anni ed è di Loreto. E' stata insignita ieri dal Presidente della repubblica "per lo spirito di accoglienza con cui ha aiutato un coetaneo in fuga dal conflitto".

Premiata da Mattarella. La gioia di Ginevra Minetti: "Mi tremavano le gambe" - Premiata da Mattarella. La gioia di Ginevra Minetti: "Mi tremavano le gambe" - Ginevra Minetti, 17 anni di Montemurlo, è stata premiata dal presidente Mattarella come alfiere della repubblica per il suo impegno durante l'alluvione di Prato: ha aiutato nella ricerca delle persone ...

I giovani e l’alluvione: "Impegno nell’emergenza" - I giovani e l’alluvione: "Impegno nell’emergenza" - La classe seconda C della scuola Matteucci e Ginevra Minetti, volontaria della Misericordia, nominati Alfieri della repubblica per l'impegno durante l'alluvione di novembre, premiati al Quirinale da S ...