(Di martedì 14 maggio 2024) Alessia, la donna condannata all'ergastolo per aver lasciato morire di stenti la figlia, ha avuto due malori neldi San Vittore a Milano. "Non è lucidissima", fa sapere la sua legale, Alessia Pontenani, "ha detto cheperla bambina".

Storie Italiane torna ad affrontare la drammatica vicenda di Alessia Pifferi e la piccola Diana. La donna è in carcere dopo aver abbandonato la figlia di soli 18 mesi da sola in casa, morta di stenti. In collegamento con il programma di Rai Uno vi ...

AGI - Una delle altre due nuove psicologhe indagate per falso e favoreggiamento avrebbe "predisponendo i relativi protocolli con i punteggi già inseriti" prima della somministrazione del Test psicodiagnostico di Wais ad Alessia Pifferi , la donna a ...

Il processo contro Alessia Pifferi , la 38enne di Milano accusata di aver lasciato morire di stenti sua figlia Diana di soli 18 mesi, prosegue senza sosta. Lo scandalo di qualche mese fa, che ha visto protagoniste due psicologhe di San Vittore – in ...

“Alessia Pifferi vuole spegnersi e raggiungere la piccola Diana”: l’avvocata dopo l’incontro in carcere - “Alessia pifferi vuole spegnersi e raggiungere la piccola Diana”: l’avvocata dopo l’incontro in carcere - Alessia pifferi, la donna condannata all'ergastolo per aver lasciato morire di stenti la figlia, ha avuto due malori nel carcere di San Vittore a Milano ...

Difesa, Pifferi si è sentita male dopo la sentenza - Difesa, pifferi si è sentita male dopo la sentenza - Alessia pifferi, condannata ieri all'ergastolo per l'omicidio della figlia Diana si è sentita male in carcere. (ANSA) ...

Alessia Pifferi, malore in carcere la mattina dopo la condanna all'ergastolo: l'avvocata la raggiunge a San Vittore - Alessia pifferi, malore in carcere la mattina dopo la condanna all'ergastolo: l'avvocata la raggiunge a San Vittore - Alessia pifferi ha accusato un malore in carcere nella prima mattina di oggi, martedì 14 maggio, il giorno seguente alla sua condanna all'ergastolo da parte della Corte d'Assise ...