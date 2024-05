Alessia Pifferi - malore in carcere la mattina dopo la condanna all' ergastolo | l' avvocata la raggiunge a San Vittore

Alessia Pifferi è stata condannata all'ergastolo per l'omicidio di Diana, la figlia di 18 mesi trovata morta a Ponte Lambro a luglio 2022. La sua legale ha annunciato che presenterà ricorso in Appello.Continua a leggere

Ha accusato un malore Alessia Pifferi , la 38enne condanna ta all'ergastolo per la morte della figlia di 18 mesi. Stando a quanto appreso da Fanpage.it, si sarebbe sentita male in carcere a San Vittore .Continua a leggere

Le colpe di una famiglia in cui non esistono madri - Le colpe di una famiglia in cui non esistono madri - In questo film dell'orrore ci sono solo figlie e nessuna madre. Certo non ne ha mai avuta una Diana che in diciotto mesi di vita è stata massacrata dall'incuria e dal disamore: lasciata sola per un'in ...

