Alessia Pifferi ha un malore in carcere | l’avvocata la raggiunge a San Vittore

Alessia Pifferi resterà in cella nel carcere milanese di San Vittore, dopo la sentenza di ergastolo in primo grado e in attesa del terzo grado di giudizio. La 38enne, che nel luglio 2022 ha...

Alessia Pifferi ha accusato un malore in carcere nella prima mattina di oggi, martedì 14 maggio, il giorno seguente alla sua condanna all'ergastolo da parte della Corte d'Assise di...

Alessia Pifferi dopo la condanna all'ergastolo: "Era dispiaciuta perché madre e sorella festeggiavano" - alessia Pifferi dopo la condanna all'ergastolo: "Era dispiaciuta perché madre e sorella festeggiavano" - Farà ricorso contro la condanna all'ergastolo l'avvocata di alessia Pifferi, alessia Pontenani ... stato un clima sereno con l'inchiesta parallela sulle psicologhe del carcere. Quanto a Pifferi, ...