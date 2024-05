Alessia Pifferi è davvero l’unica colpevole della morte della figlia?

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di martedì 14 maggio 2024)è stata condannata all’ergastolo per aver lasciato morire di stenti laDiana di 18 mesi, abbandonata a casa da sola per 6 giorni nel luglio del 2022. Attorno a questa vicenda l’opinione pubblica si è settata sul binarismo che reputava la madre carneficeo vittima inconsapevole. Il discorso collettivo attorno al caso, però, risulta manchevole di contorni che possono rivelarsi utili a riflettere sul carattere di questa tragedia, molto più complessa di quanto appare. Non si ha attribuito rilevanza, ad esempio, del fatto chenon si fosse accorta di essere incinta fino al momento del parto, avvenuto improvvisamente in casa- in cui conviveva con lo stesso uomo con cui si trovava nei giorni dell’ultimo abbandono ...