Alessandro Mazzara - lo skater italiano più forte di tutti i temp - non mangia mai schifezze e va pazzo per gli shake proteici

(Di martedì 14 maggio 2024) Classe 2004è, nel ranking mondiale degli, tra i primi venti al mondo. Nato in Sicilia si è formato sportivamente nello skate park di Ostia, teatro anche dell’ultimo mondiale dove si è confermato come l’più. È per questo che lo raggiungo per telefono mentre è a Florianopolis, in Brasile, per allenarsi con i migliori al mondo: «Per poter competere a livelli altissimi devo allenarmi in strutture il più possibile simili a quelle delle più grandi competizioni internazionali, che hanno criteri specifici in termini di altezza e forma. Anche il park di Ostia ha un Vert (la struttura a forma di “U”) adeguato, lì però ci sono solo io: per migliorare devo confrontarmi quotidianamente con atleti più forti di me»....