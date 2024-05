Alessandro Basciano, la sorella non invitata alla festa di Cèline - alessandro basciano, la sorella non invitata alla festa di Cèline - In questi giorni la piccola Cèline, figlia di alessandro basciano e Sophie Codegoni, ha compiuto un anno. Tuttavia la sorella dell’ex Vippone non viene invitata alla festa di compleanno della bambina.

Sophie Codegoni e Alessandro Basciano, prima foto insieme dopo la crisi - Sophie Codegoni e alessandro basciano, prima foto insieme dopo la crisi - Sophie Codegoni e alessandro basciano hanno pubblicato una foto insieme, la prima dopo la crisi di coppia, che conferma il ritorno di fiamma ...

Sophie Codegoni festeggia il primo anno della figlia Celine: c'è anche Basciano - Sophie Codegoni festeggia il primo anno della figlia Celine: c'è anche basciano - Dopo mesi di speculazioni e pettegolezzi sulla loro relazione, Sophie Codegoni e alessandro basciano hanno finalmente dato una dimostrazione pubblica della loro riunione. E quale occasione migliore pe ...