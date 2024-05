Al via l’edizione 2024 del GoValley Festival in Casentino

(Di martedì 14 maggio 2024) Arezzo, 14 maggio– . Nona edizione per ilCasentinese che oltre alla musica, la scenografia, e la promozione del territorio, apre le porte a cabarettisti, showman, attori e comici. Un’ importante novità nel calendario eventi, è infatti prevista una giornata di show e spettacoli interamente dedicata alla beneficenza dove l’incasso, detratto le spese sarà totalmente devoluto a tre importanti realtà Casentinesi, lo sportello autismo rete, la fondazione Alice Onlus e l’associazione tutti per tutti. Queste realtà svolgono un ruolo attivo e fondamentale nella provincia di Arezzo offrendo un aiuto concreto a famiglie, bambini e adulti con autismo o disabilità. Si rinnova inoltre l’appuntamento itinerante con Conxeptual, format video grafico che promuove il territorio attraverso la musica e la scenografia. ...

Tutto pronto per questa edizione del Festival di Cannes , la manifestazione cinematografica che premia i grandi film internazionali che quest’anno si terrà dal dal 14 al 25 maggio presso il Palais des Festival s et des Congrè. Tra i grandi film ...

Alla vigilia della 77esima edizione del Festival del cinema di Cannes , Thierry Frémaux , il delegato generale dell’evento, ha parla to in conferenza stampa della possibilità che arrivi un annuncio su nuovi casi di MeToo proprio durante queste ...

Katharina Wagner resta a Bayreuth fino al 2030 - Katharina Wagner resta a Bayreuth fino al 2030 - Katharina Wagner è stata confermata alla direzione artistica del festival di Bayreuth per altri cinque anni. “È una buona notizia e sono lieta che siamo riusciti a rinnovare il mandato a Katharina Wag ...

Festival della Carbonara 2024 ad Abbiategrasso, tra street food e specialità romane - festival della Carbonara 2024 ad Abbiategrasso, tra street food e specialità romane - Da venerdì 24 a domenica 26 maggio 2024 Tipico Eventi torna ad Abbiategrasso, quest’anno proponendo il format festival della Carbonara | Cucine Romane, un evento che regala ai suoi ospiti un viaggio g ...