Al Nord e al Centro arrivano nuovi temporali

Leggi tutta la notizia su agi

(Di martedì 14 maggio 2024) AGI - La situazione sinottica attuale vede la presenza di una zona di bassa pressione a ridosso delle Isole Britanniche. Questa permetterà un cedimento dell'alta pressione e l'ingresso di correnti umide specie sulItalia. Da attenzionare nelle prossime 24-48 ore in particolar modo i settori Alpini e Pedemontani settentrionali, dove gli accumuli pluviometrici potranno oltrepassare i 100 mm (con picchi di oltre 200 specie tra Piemonte e Lombardia). Sul resto della penisola le precipitazioni risulteranno più sporadiche in un contesto tuttavia più uggioso; alta pressione che nella seconda parte della settimana e in particolar modo nel weekend, spingerà a partire dalle regioni meridionali. Secondo gli ultimi aggiornamenti delMeteo Italiano queste ultime potranno vivere un vero e proprio anticipo d'estate con valori massimi fino a 32/34 gradi ...