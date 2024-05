Agropoli - perseguita ex marito | divieto di avvicinamento

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di martedì 14 maggio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutol’exdiper una 40enne. I carabinieri della stazione dihanno eseguito la misura cautelare nei confronti di una donna indagata per atti persecutori nei confronti dell’ex compagno. A Stella Cilento, invece, i militari della locale stazione hanno eseguito un’ordinanza applicativa della misura cautelare di allontanamento dalla casa familiare con prescrizione di non farvi rientro edialla persona offesa, nei confronti di un 54enne del luogo. L’uomo è accusato di aver maltrattato, in più circostanze, l’ex compagna. L'articolo proviene da Anteprima24.it.