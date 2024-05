Agricoltura | un’azienda di Montalcino al terzo posto nella classifica italiana delle imprese più sostenibili

(Di martedì 14 maggio 2024) L’toscana rafforza gli investimenti intà e innovazione puntando su nuove tecnologie e tecniche agricole d’avanguardia. Il settore si conferma volano di crescita e sviluppo per il territorio. È quanto emerge dalla quarta edizione di100, il progetto di Reale Mutua e Confvolto a promuovere il contributo dell’alla crescita sostenibile del Paese, presentato questa mattina a Roma, a Palazzo della Valle, sede di Conf. Durante la mattinata sono state premiate le aziende vincitrici della quarta edizione di100. Tra queste, come terzata, la Società Agricola Col d’Orcia di, unaaziende storiche della Val d’Orcia. Dal 2010 ...

Agricoltura 4.0: diagram annuncia l'ingresso di netsens nel gruppo - 'Siamo felici di aver portato a questo livello la nostra azienda: ...di soluzioni innovative per il settore dell'agricoltura di ...ulteriormente il know - how e le soluzioni della società Netsens in un ...

È calabrese il miglior extravergine degli Istituti Agrari italiani - "Noi " ha affermato l'assessore all'Agricoltura - stiamo ... Si tratta " ha rimarcato " di un risultato che inorgoglisce doppiamente ...nome dalla contrada che ospita i 18 ettari di terreno dell'azienda ...