Agire la pace in tempo di guerra | pensieri e parole di padre Balducci

(Di martedì 14 maggio 2024) Firenze, 14 maggio 2024 - "Per ripetere le belledi Gandhi, la morale che si deve trarre dalla spaventosa tragedia provocata dalla bomba atomica, è che una bomba non può essere distrutta da un'altra bomba, come la violenza non può essere eliminata dalla violenza; il genere umano può liberarsi dalla violenza soltanto ricorrendo alla non violenza. L'odio può essere sconfitto soltanto con l'amore. Si tratta soltanto di dare a queste certezze una struttura operativa, una progettazione politica operativa. Questo è il nostro compito. Ma che l’amore sia destinato ad essere la forza unica che costruisce la storia è una certezza che si identifica con la speranza elementare della sopravvivenza". Così Ernestonel 1984 parlava nei suoi "di" nella rubrica “I giorni” curata per Rai Radio2 da Leda ...