Agenzia delle Entrate - truffa dei rimborsi falsi | come riconoscerla

(Di martedì 14 maggio 2024) Navigare sul web è un’attività che non andrebbe presa troppo alla leggera. I rischi sono tanti e costanti. L’esperienza di certo aiuta nel muoversi tra un’area oscura e l’altra,nel casocomunicazioni fraudolente. Per i meno avvezzi, dunque più vulnerabili, forniamo una pratica guida. Nello specifico facciamo riferimento al nuovo allarme lanciato dall’, che mette in guardia i cittadini da comunicazioni che, pur avendo i loghi del governo, sono tutt’altro che legittime. L’obiettivo ultimo è sempre lo stesso: ottenere informazioni e accesso a profili privati, dunque ai propri soldi. Eccodifendersi.del rimborso fiscale L’mette in guardia da una mail ...

Il Governo cerca di arginare la Nuova truffa che circola ormai da tempo: non c’è un altro minuto da perdere. La situazione si fa sempre più grave. Al giorno d’oggi le truffe sono sempre più frequenti e anche in questo caso la situazione inizia a ...

Come dichiarare gli immobili nel modello 730/2024 - come dichiarare gli immobili nel modello 730/2024 - Iniziata la stagione della dichiarazione dei redditi, tra quelli da dichiarare vi sono i redditi degli immobili che devono essere indicati in una specifica sezione del modello 730/2024. Ecco come.

Camila Giorgi, quanto ha guadagnato in carriera l'ex numero 1 del tennis femminile italiano - Camila Giorgi, quanto ha guadagnato in carriera l'ex numero 1 del tennis femminile italiano - come è stato ipotizzato, via dall’Italia per evitare lo tsunami provocato dalla notizia straripante, prepotente che l’ha investita e che coinvolge tutti i suoi familiari. Gli accertamenti fiscali ...

730 semplificato 2024, modifiche e invio a partire da lunedì 20 maggio: ecco come fare - 730 semplificato 2024, modifiche e invio a partire da lunedì 20 maggio: ecco come fare - A partire da lunedì 20 maggio sarà possibile modificare, integrare e inviare il modello 730 semplificato 2024; ecco cosa sapere e come fare.