(Di martedì 14 maggio 2024) Ad un mese dall’inaugurazione cresce l’attesa per la 44esima edizione delladi San, una delle manizioni più appassionanti della città di Imperia. La rassegna, la cui organizzazione è a cura del Comitato Sane Tradizioni Onegliesi, è considerata da molti la “della città” e si svilupperà quest’anno in dodici giorni: dal 14 al 25 giugno. La location rimane la stessa: la banchina Aicardi, alla radice del molo corto di, area che risulterà però notevolmente ampliata in direzione del faro. Una trasformazione che garantisce maggiore spazio per la collocazione degli stand, sia quelli espositivi che quelli di servizio. Cresciuta di importanza, prestigio e durata, celebrata nel 2020 con un libro, ampliatasi a vantaggio dell’intero comprensorio comunale, ...

Ad Oneglia fervono i preparativi per la tradizionale festa di San Giovanni - Ad oneglia fervono i preparativi per la tradizionale festa di San giovanni - Ad un mese dall'inaugurazione cresce l'attesa per la 44esima edizione della Festa di San giovanni, una delle manifestazioni più appassionanti della città di ...

Corruzione: Toti muto davanti a gip, nessuna dichiarazione spontanea - Corruzione: Toti muto davanti a gip, nessuna dichiarazione spontanea - Il presidente della Regione Liguria giovanni Toti arrestato (domiciliari) per corruzione non ha aperto bocca davanti al gip Paola Faggioni che lo convocato al Palazzo di giustizia di Genova per ...

Toti, l'avvocato: la prossima settimana chiederemo l'interrogatorio - Toti, l'avvocato: la prossima settimana chiederemo l'interrogatorio - Lo ha detto Stefano Savi, avvocato del presidente della Regione Liguria giovanni Toti, davanti al tribunale di Genova dopo l'interrogatorio di garanzia in cui il governatore non ha risposto al gip.