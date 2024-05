Achille Urtis stella Karting a 7 anni | segreti del bimbo prodigio

(Di martedì 14 maggio 2024) Negli ultimi weekend trascorsi a Forte dei Marmi, alcuni conoscenti ci avevano parlato di un talentuoso bambino del Forte. Un ‘fanciullo’ che negli ultimisi sta facendo strada nel mondo del. Abbiamo, dunque, ritenuto opportuno ‘scavare’ più a fondo per comprendere al meglio ‘ingredienti’ e ‘’ di questa storia di successo. Ebbene sì,, un autentico bambino. A soli 7(per l’esattezza 8 il prossimo luglio), è già protagonista del pianeta. Dalla pista “Top Kart Experience” di Sarzana (SP) piena di tornanti, passando per la famosa “Pista del Mare” di Cecina sino alla gloriosa Academy – Driving Experience targata Red Bull. Un vero e proprio enfant prodige di questa ...

“Karting in piazza” fa tappa a Chieti: ecco quando - “karting in piazza” fa tappa a Chieti: ecco quando - La prestigiosa manifestazione sarà ospitata in piazza Garibaldi il 15 e 16 gennaio. Prevista la partecipazione di circa 300 bambini ...

“KARTING IN PIAZZA”: LA MANIFESTAZIONE FA TAPPA A CHIETI IL 15 E IL 16 MAGGIO - “karting IN PIAZZA”: LA MANIFESTAZIONE FA TAPPA A CHIETI IL 15 E IL 16 MAGGIO - CHIETI – “Siamo orgogliosi di poter ospitare a Chieti una tappa della prestigiosa manifestazione ‘karting in Piazza’ che ogni anno prevede solo nove appuntamenti sul territorio nazionale”. Lo afferm ...

Pietro Bagutti trionfa nel primo round del Campionato italiano Aci Karting - Pietro Bagutti trionfa nel primo round del Campionato italiano Aci karting - Il giovanissimo talento piacentino, classe 2011, dopo aver ottenuto il successo nella tappa siciliana della competizione andata in scena tra il 18 e 21 aprile, si è classificato secondo nella gara int ...