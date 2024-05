Abi - dimezzate nel 2023 le rapine in banca in Toscana

(Di martedì 14 maggio 2024) Firenze, 14 maggio 2024 -leinin. Nelsono stati 5 i colpi allo sportello fatti nella regione contro i 10 del 2022, con un calo del 50%. È questa la fotografia che emerge dai dati di Ossif, il Centro di ricerca Abi in materia di sicurezza, dai quali risulta anche un calo del fenomeno a livello nazionale: complessivamente leinsono passate da 124 del 2022 alle 80 del(-35,5%). Nel, cala anche il cosiddetto indice di rischio - cioè, il numero diogni 100 sportelli - che è passato da 0,6 a 0,4 a livello nazionale e da 0,6 a 0,3 in. In particolare le 5sono avvenute 3 in provincia di Lucca (1 invece ...

In Calabria diminuite del 50% le rapine in banca nel 2023 - In Calabria diminuite del 50% le rapine in banca nel 2023 - CATANZARO dimezzate le rapine in banca in Calabria. Nel 2023, infatti, è stato compiuto nella regione solo 1 colpo allo sportello contro i due del 2022, segnando un calo del 50%. È questa la fotografi ...

