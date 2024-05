A2A - al 31 marzo 2024 | investimenti pari a 220 milioni

(Di martedì 14 maggio 2024) A2A, i risultati al 31dimostrano il continuo miglioramento degli indicatori economico-finanziari e della base clienti. Rivista al rialzo la guidance delper Ebitda e utile netto ordinario, proseguono inoltre gliin infrastrutture strategiche per la transizione ecologica. Cresce l’energia prodotta da fonti rinnovabili. Si è riunito nella giornata di martedì 14 maggio il Consiglio di Amministrazione di A2A Spa che, sotto la Presidenza di Roberto Tasca, ha esaminato e approvato l’Informativa trimestrale al 31. “I risultati di questo primo trimestre delconfermano il continuo miglioramento degli indicatori economico-finanziari del Gruppo. Le performance ottenute grazie alla crescita delle rinnovabili – in particolare della ...

Oroscopo della Primavera 2024 secondo Artemide , le previsioni su Amore , salute e Lavoro dal 21 marzo al 21 giugno 2024 per tutti i segni zodiacali . Ariete La Primavera 2024 segna un periodo significativo per gli Ariete, offrendo una miriade di ...

Btp: in arrivo un nuovo modello Green. Avrà scadenza 2037 e sarà collocato via sindacato - Btp: in arrivo un nuovo modello Green. Avrà scadenza 2037 e sarà collocato via sindacato - Tra le banche del pool anche Unicredit. Per il 2024 range tra 11,5 e 13,5 miliardi. Il titolo verrà collocato "nel prossimo futuro sulla base delle condizioni di mercato", dice il Mef ...

Spagna, inflazione aprile confermata in lieve decelerazione - Spagna, inflazione aprile confermata in lieve decelerazione - (Teleborsa) - Rallenta l'inflazione in Spagna nel mese di aprile. Secondo l'ufficio statistico spagnolo INE, l'indice dei prezzi al consumo ha segnato un +0,7% su base mensile, in linea con la stima p ...

Valentina Nappi, la pornostar a processo contro due poliziotti: «Fischiata come un cagnolino». Gli agenti: «Un normale controllo» - Valentina Nappi, la pornostar a processo contro due poliziotti: «Fischiata come un cagnolino». Gli agenti: «Un normale controllo» - Valentina Nappi a processo insieme al marito Giovanni Lagnese. La nota attrice di film porno è accusata di diffamazione nei confronti di due agenti di polizia e ritardo nel fornire ...