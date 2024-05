A Santa Marinella apre BibLab - il centro di facilitazione digitale

(Di martedì 14 maggio 2024), 14 maggio 2024- Avenerdì 17 maggio presso l’aula consiliare “S.Caratelli” in via Cicerone, l’Open Day per l’apertura del, ildiche ha sede presso la Biblioteca “A. Capotosti”. Un progetto, finanziato con fondi PNRR, destinato ai cittadini che hanno difficoltà ad avvicinarsi al mondo. Saranno presenti l’on Massimiliano De Toma, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Sara Ravegnini, responsabile Sviluppo Commerciale di Pago PA, M. Cristina Zullo, Senior Account Manager di Pago PA, Daniela Cavallaro, Facilitatricee Cristina Perini, direttrice della Biblioteca che ha curato il progetto. Modera il dibattito Andrea Di Tillo di ...

Sulla A12 Roma-Civitavecchia, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 23:00 di giovedì 9 alle 5:00 di venerdì 10 maggio, sarà chiuso lo svincolo di Santa Severa- Santa Marinella , in entrata verso Roma e in uscita per chi proviene da ...

Santa Marinella , 9 maggio 2024 – “ Santa Marinella ha blinda to le concessioni balneari fino al 2033 ed è stato uno dei primi comuni non solo del Lazio ma della Nazione, ad aver attuato la direttiva Bolkestein tramite una procedura di evidenza ...

25 le Bandiere Blu 2024 in Calabria, new entry nel Vibonese - 25 le Bandiere Blu 2024 in Calabria, new entry nel Vibonese - Parghelia (Costa dei Monaci/Bordila, La Grazia/Vardano, Michelino, La Tonnara) si affianca alla riconfermata Tropea (Marina del Convento, Marina dell’Isola, Rocca Nettuno) ...

Aumentano le Bandiere Blu in Calabria: ecco quali sono le spiagge migliori della Regione nel 2024 - Aumentano le Bandiere Blu in Calabria: ecco quali sono le spiagge migliori della Regione nel 2024 - In provincia di Cosenza il riconoscimento è andato a Tortora (La Pineta/Fiume Noce), Praia a Mare (Camping Internazionale/ Punta Fiuzzi), San Nicola Arcella (Arcomagno/Canale Grande marinella), santa ...

Parcheggio all’Arena Lucciola a Santa Marinella, no dei proprietari - Parcheggio all’Arena Lucciola a santa marinella, no dei proprietari - “Stupito ed amareggiato di fronte alle dichiarazioni del sindaco Tidei che affermava di aver raggiunto l’accordo, in realtà è un’imposizione” “Giovedì 9 maggio, sono stato chiamato in Comune dal sinda ...