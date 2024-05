A Roma arriva una super pizza al taglio | Sancho - la pizzeria di Fiumicin - apre una sede a Prati

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di martedì 14 maggio 2024) L’apertura è prevista per l’inizio di giugno, non c’è ancora una data precisa, quel che è certo è cheaprirà la sua primana in via Giuseppe Gioacchino Belli 3/A nel cuore del quartiere, una delle zone gastronomicamente più vive della città. Di questa imminente inaugurazione ne abbiamo parlato con Emiliano Di Lelio, figlio dell’instancabile Franco, che insieme al fratello Andrea ed al cugino Stefano saranno alla guida di questa avventurana. “Con mio fratello ci ragionavamo da almeno dieci anni. Aprire unaera tra i nostri progetti, ma non ci siamo fatti guidare dalla fretta e abbiamo aspettato il momento giusto. Dovevamo scegliere bene la zona e mettere su il team”. Ad ottobre 2023 i fratelli Di Lelio trovano il locale, quindi ...