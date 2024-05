A Poggioreale cella in fiamme - Di Giacomo | Evitata una tragedia

(Di martedì 14 maggio 2024) Tempo di lettura: 2 minuti“A, ancora una volta, solo il tempestivo intervento del personale penitenziario ha evitato la: nella serata di ieri al Reparto Venezia un detenuto ha dato fuoco alla sua, mettendo a rischio anche il compagno. Lesi sono rapidamente diffuse con il propagarsi dell’intensità di fumo ed hanno richiesto l’evacuazione dell’intero primo piano. Gli agenti hanno deciso di continuare il proprio turno di lavoro per assicurare il soccorso e l’assistenza ad alcuni detenuti mettendoli in salvo“. Lo riferisce una nota del Sindacato Polizia Penitenziaria a firma del segretario generale Aldo Diche ha proposto “il riconoscimento dell’amministrazione penitenziaria al personale che ha svolto un lavoro difficile”. “Non è stata casuale la mia scelta di ...

Tempo di lettura: 2 minuti“Nella casa Circondariale di Napoli Poggioreale , durante una perquisizione in uno dei padiglioni del carcere, in una stanza detentiva dove vi erano ubicati sei reclusi, il cane Spike del Distaccamento anti droga di ...

Napoli, 17 aprile 2024 – droga nascosta nello stick di deodorante , nei prodotti per l’igiene intima e perfino nella colomba pasquale . entrava così nel Carcere napoletano di Poggioreale lo stupefacente scoperto nelle celle da Spike e A-Iron, i due ...

Sindacato polizia penitenziaria, a Poggioreale cella in fiamme - Sindacato polizia penitenziaria, a poggioreale cella in fiamme - "A poggioreale, ancora una volta, solo il tempestivo intervento del personale penitenziario ha evitato la tragedia: nella serata di ieri al Reparto Venezia un detenuto ha dato fuoco alla sua cella, me ...

Vandalisme et fermeture temporaire du terrain de sport de Monfalcone à Poggioreale - Vandalisme et fermeture temporaire du terrain de sport de Monfalcone à poggioreale - «Il y a eu une introduction de voleurs dans le petit terrain communal de Monfalcone situé dans le quartier de poggioreale». C'est ce que dénoncent les conseillers municipaux Enrico cella ...

Napoli, furto nel campetto Monfalcone a Poggioreale: «Vandalizzati gli spazi interni» - Napoli, furto nel campetto Monfalcone a poggioreale: «Vandalizzati gli spazi interni» - «C'è stata l'introduzione di ladri nel campetto comunale Monfalcone ubicato nel quartiere poggioreale». Lo denunciano i consiglieri municipali Enrico cella ...