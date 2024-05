A Pescara c’è una pasticceria vegana e gluten free che sta conquistando tutti - con dolci accessibili anche a chi soffre di intolleranze

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di martedì 14 maggio 2024) Nessuno escluso. Potrebbe essere questo il claim di Balance,aperta a inizio anno acon l’obiettivo di accontentaree rendere ia chidi. Dimitri Koma lo sa bene cosa si prova a guardare una torta senza poterla assaggiare: la sua intolleranza al lattosio gli ha impedito di provare tante prelibatezze fatte con le sue stesse mani, «ero stufo di non poter più assaggiare i miei» racconta «così ho deciso di aprire un posto tutto mio». Balance, lasenza allergeni aPrima di cominciare quest’avventura, però, ha studiato per anni con maestri pasticceri da tutto il mondo, dall’Ucraina alla Russa, fino ad arrivare in ...