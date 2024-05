90 minuti di mazzate illegali - un solo giallo | il calcio inglese degli anni 70 oggi è vietato ai minori Guardian

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di martedì 14 maggio 2024) “Recentemente ho guardato una registrazione della finale della FA Cup del 1970 con mio figlio di 12. Puoi trovare la partita cercando ‘la partita più brutale del’. Stavo tentando di mostrargli come si è evoluto ile mi ha fatto sorridere il fatto che la prima cosa che vedi nella copertura della Bbc sia un avvertimento in anticipo: ‘alcuni spettatori potrebbero trovare il video inquietante'”. Comincia così una bella analisi sull’evoluzione deldi Jason Stockwood sul. Stockwood è il presidente di Grimsby Town. L’analisi è in realtà una celebrazione di quanto abbia contribuito a questa evoluzione Rinus Michels, considerato il primo vero allenatore “giochista” della storia del. Ma è molto interessante la discrepanza tra ...