Zuppa di Porro 13 maggio 2024

di. Ogni giorno su Toti ne esce una nuova. Meccanismo sperimentato per farlo dimettere. poi finirà tutto. Crosetto continua la sua difesa. Governo e Tajani in subbuglioper superbonus ma anche sugar tax. Hoara intv Arianna meloni. Tajaini per confronto tv con tutti i leader. Ci siamo bevuti il cervello. Oggi ho letto una pagina intera dell'ottimo Nicoletti, che ci spiega che il confronto tv tra le due leader politiche sarebbe stato meglio che lo conducesse una donna. Ma questi sono impazziti. D'altronde oggi la Stampa apre con dichiarazione di Scurati e immainate bene. Mosca e Ucraina se le danno di brutto #rassegnastampa1324