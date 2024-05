Zirkzee Missione compiuta Bologna - ti amo

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 13 maggio 2024) Per il finale di stagione, ildovrà fare a meno di Joshua, ma la stella olandese è stata protagonista sui social della grande festa per la Champions League. Poco dopo la fine della partita di Bergamo, il numero 9 rossoblù ha inondato i social di gioia. Su Instagram ha pubblicato alcune storie inequivocabili: ". Grazie" con la foto celebrativa della Champions scelta dal club, e ancora "Ti amo" e "Abbiamo messo la città sulla mappa, non togllietela più". Una gioia che va oltre il dolore fisico (e psicologico) per l’ingortunio di Napoli. Le prossime ore, tra oggi e domani, diranno l’entità della lesione al bicipite femorale della gamba sinistra. Una ricaduta, nel panico. Perché per lo stesso infortunio, Joshua aveva dovuto saltare la ...