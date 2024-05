Zirkzee-Inter? L’AD Fenucci | Contratto gli permette una cosa Idea chiara!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 13 maggio 2024) Il Bologna festeggia l’accesso alla prossima Champions League ma intanto l’Amministratore Delegato Claudiospiega le intenzioni sul mercato. Soprattutto su Joshua, spesso accostato all’. INTENZIONI –vistato da Sky Sport 24 all’indomani dei festeggiamenti del Bologna per il traguardo raggiunto per la prossima Champions League, Claudiospiega quali sono le intenzioni sul mercato del club rossoblù: «Partiremo da una programmazione che è già in corso. Sartori e Di Vaio stanno già lavorando e vedendo dei profili per rinforzare adeguatamente la squadra e cercare di fare la nostra figura anche tra le trentasei top d’Europa. Non sarà sicuramente facile ma la volontà è quella di continuare il percorso con tutti i giocatori di questa stagione. Quindi di proseguire il discorso ...