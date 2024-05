Zendaya | Saint Laurent - Valentin - Guc -i, Dior e Chanel si sono rifiutati di vestirla sul red carpet

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di lunedì 13 maggio 2024) L'attrice a quanto pare non ha avuto vita facile con i brand dell'alta moda Lo stilista Law Roach ha rivelato al podcast "The Cutting Room Floor" chenon ha ancora indossato i look di cinque case di moda che si erano rifiutate diall'inizio della sua carriera. "le cinque grandi case di moda. Scrivevo a, Gucci,o,, e tutti dicevano: 'No, riprova l'anno prossimo. È troppo inesperta. Non è nel nostro calendario", ha detto Roach durante l'intervista. "Ho ancora quelle risposte", ha continuato. "Quando è arrivata sulla copertina di American Vogue nel 2017, non aveva ancora indossato per nessuno di quegli stilisti. E non l'ha ancora fatto". …