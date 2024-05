Zanetti | Inter sinonimo di famiglia Vicepresidente? Vi racconto come ho deciso!

(Di lunedì 13 maggio 2024) Da bandiera e capitano dell’. Javierracconta il periodo di transizione e le sensazioni provate quando ha lasciato la carriera da calciatore per abbracciare quella da manager.– Javiervistato a The BSMT da Gianluca Gazzoli, dichiara: «C’è stato questo feeling con i tifosi fin dall’inizio perché mi vedevanoun bambino che faceva i primi passi e tutti mi volevano proteggere e aiutare. La prima cosa che ho sentito quando sono arrivato al mio primo allenamento ad Appiano Gentile è che l’per me è. Questo io l’ho percepito subito. Quando hodi smettere io volevo fare qualcosa legato al calcio e avrei voluto continuare questo legame col club. Non ...

