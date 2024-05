(Di lunedì 13 maggio 2024) Il volo di rientro verso gli Emirati per il gruppo di italiani rimasto bloccato sull’isola di Socotra, in, è stato previsto per il 5 Maggio con il concorso dell’Ambasciata italiana nellodi cui l’Luciano Galli. . Luciano Galli è il nuovad’Italia a Sanaa. La nomina, recentemente deliberata dal Consiglio dei Ministri, eè stata resa nota dalla Farnesina a seguito del gradimento del Governo interessato. Nato a Pescara nel 1955, Galli si è laureato all’Università di Camerino in Scienze politiche nel 1982. Entrato in carriera nel 1986, è assegnato al Centro Cifra e Telecomunicazioni ed in seguito alla Direzione Generale per le Relazioni Culturali e nel 1988 alla Direzione per gli Affari Politici. Nel 1989 è all’Ambasciata a Caracas e poi al Consolato di Lilla nel 1993. Al suo rientro a ...

Yemen, primo successo diplomatico per il nuovo ambasciatore italiano - yemen, primo successo diplomatico per il nuovo ambasciatore italiano - Il volo di rientro verso gli Emirati per il gruppo di italiani rimasto bloccato sull’isola di Socotra, in yemen, è stato previsto per il 5 Maggio con il concorso dell’Ambasciata italiana nello yemen d ...

TERRORISMO/ Dalla Francia allo Yemen, le strategie di Parigi per prevenire gli attacchi dopo l’11-9 - TERRORISMO/ Dalla Francia allo yemen, le strategie di Parigi per prevenire gli attacchi dopo l’11-9 - Prima di tutto perché il terrorismo poteva accelerare le incompatibilità ... in Europa e di supportare le forze locali contro i jihadisti sul campo. In yemen, la DGSE ha mantenuto un occhio vigile ...

LA PACE IN YEMEN COMINCIA DA MAHRA - LA PACE IN yemen COMINCIA DA MAHRA - La strategica provincia yemenita, all’incrocio fra le influenze saudita, emiratina e omanita, rappresenta una posta in gioco importante per definire i ...