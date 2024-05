X-Men ' 97 - agli autori è stato impedito di usare questo celebre mutante

(Di lunedì 13 maggio 2024) Su untra i più celebri della Marvel èposto il veto nella nuova serie animata X-Men '97 si è rivelato uno dei prodotti dei Marvel Studios più riusciti da anni a questa parte, grazie alla sua storia avvincente e a dei personaggi memorabili, pieno di quella nostalgia anni '90 che è il tema dello show. Tuttavia, nonostante la completa libertà creativa di cui hanno goduto glidella serie, Marvel ha posto il veto su un singolo personaggio, che quindi non è potuto comparire all'interno dello show. Riuscite a immaginare quale? Si tratta di uno dei mutanti più celebri che tra non molto rivedremo al cinema. Il creatore dello show, Beau DeMayo, ha risposto ad …

Ryan Coogler alla guida del nuovo X-Men targato Marvel Studios - Ryan Coogler alla guida del nuovo x-men targato Marvel Studios - Continuano le indiscrezioni sul futuro reboot del franchise cinematografico degli x-men, che a quanto pare cresce sempre di più dietro le ...

X-Men, chi sarà il regista del reboot targato MCU Cosa sappiamo - x-men, chi sarà il regista del reboot targato MCU Cosa sappiamo - Ecco tutto quello che sappiamo sul reboot cinematografico della saga degli x-men attualmente in lavorazione ai Marvel Studios.

X-Men ’97: lo showrunner spiega l’assenza di Deadpool e assegna un intrigante “compito a casa” per il finale - x-men ’97: lo showrunner spiega l’assenza di Deadpool e assegna un intrigante “compito a casa” per il finale - C’è dunque molta eccitazione intorno al finale di x-men ’97, compresa la possibilità che Gambit venga in qualche modo resuscitato dopo la sua morte su Genosha. La teoria più diffusa al momento è che ...