X Martiri - un pari che fa proseguire il sogno

(Di lunedì 13 maggio 2024) x1 persiceto 1 X: Aleotti, Aguiari, Berveglieri (96’ Salvi), Meli, De Cristofaro, Pallara, Bigoni (91’ Pavinato), Panzetta, Manfredini (97’ Veronesi), Gessoni, Evali (91’ Marku). A disp. Ferrigato, Bonaguro, Tolle, Perinelli, Punzetti. All. Bolognesi. PERSICETO: Tunioli, Cacciapuoti (92’ El Gourche), Marchesi, Zaniboni, Comani (98’ Pigaiani), Cavicchioli (36’st Golisciano), Aiello (92’ Cevolani), Cesari, Luppi, Tagliacollo, Cattabriga. A disp. Desii, Arduini, Santovito, Limongelli, Abadallah. All. Onestini. Arbitro: Simone Clemente di Ravenna. Marcatori: 17’ Bigoni, 22’ Luppi. Note: espulso al 74’ Zaniboni. Ammoniti Meli, Marku, Comani. In tribuna gli allenatori "Briegel" Govoni e Mottola. La Xaccede ai quarti di finale regionali dopo aver superato, dopo la maratona dei tempi supplementari, ...