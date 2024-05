(Di lunedì 13 maggio 2024) R-, oltre ad essere uno dei più longevi lottatori del roster WWE, resta un personaggio davvero divertente e che non stanca mai. Dopo la vittoria di Wrestlemania XL, la prima della carriera, lui e The Miz hanno conquistato i Raw Tag-Team Titles diventati, qualche settimana dopo, World Tag-Team Titles. Un’altra chicca divertentissima è accaduta ieri notte,ildi Macon, quandoha interrotto l’ingresso degli A-Town Down Under,ndoper il suo tag-team partner, scatenando l’ilarità dei presenti. Ecco qui di seguito ilpreso dai canali social della WWE stessa e repostato da tantissimi fan online: R-JUMPED INTO WALLER AND...

WWE: R-Truth scambia Austin Theory per The Miz durante l’ultimo live event! Il video - WWE: r-truth scambia Austin Theory per The Miz durante l’ultimo live event! Il video - r-truth, oltre ad essere uno dei più longevi lottatori del roster WWE, resta un personaggio davvero divertente e che non stanca mai. Dopo la vittoria di Wrestlemania XL, la prima della carriera, lui e ...

R-Truth scambia IShowSpeed per KSI - r-truth scambia IShowSpeed per KSI - r-truth, attuale campione di coppia con The Miz, ha confuso IShowSpeed con KSI, mentre si scattava una foto con lui.