Will Smith sceglie Stefano Sollima come regista di Sugar Bandits

AI, Microsoft investe 4 miliardi in Francia e punta a supportare 2.500 startup entro il 2027 - AI, Microsoft investe 4 miliardi in Francia e punta a supportare 2.500 startup entro il 2027 - Dopo la partnership e l'investimento in Mistral, il colosso informatico si concentra sull'AI e punta a creare un data center a Mulhouse ...

Stefano Sollima alla regia dell’action-thriller Sugar Bandits con Will Smith - Stefano Sollima alla regia dell’action-thriller Sugar Bandits con will smith - Il regista italiano Stefano Sollima dirigerà il film action-thriller Sugar Bandits, che avrà will smith come protagonista.