WhatsApp Beta si aggiorna e svela due novità in arrivo prossimamente

La grande novità di WhatsApp è l'introduzione di una modalità più scura delle sue chat: ecco come funzione e cosa aspettarsi nelle prossime settimane

WhatsApp , la popolare app di messaggistica istantanea utilizzata da oltre 2 miliardi di persone in tutto il mondo, ha recentemente annunciato un significativo aggiornamento del suo design sia per le piattaforme iOS che Android. Questo rinnovamento, ...

Fiat Pandina 2024: nuovo avvistamento in strada - ...Pandina 2024 rispetto all'attuale versione di Panda si distingue principalmente per alcune novità ... Facebook LinkedIn Email Subscribe Telegram WhatsApp Share Lascia un commento Annulla risposta Devi ...

AI Air Gestures, la nuova rivoluzionaria funzione di realme 12 5G - ...fast - hiking con la tecnologia Omni - Max News Come evitare di perdere conversazioni su WhatsApp ... Ci saranno però anche tante altre novità in arrivo. Per esempio la funzionalità Rainwater Smart Touch,...