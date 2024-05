Welfare - forum Previverso | Arca Fondi e Talents in Motion riuniscono a Rapallo oltre 60 leader

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 13 maggio 2024) Roma, 12 mag. (Adnkronos) -in(TIM) hanno ospitato ala tappa inaugurale di PreviTank. Ilitinerante diha riunito più di 60 tra accademici, imprenditori, amministratori delegati, specialisti HR, rappresentanti sindacali e professionisti del settore per un confronto sulle sfide e sulle opportunità offerte dalla previdenza. Lanciato il 17 aprile a Milano, il progetto, è il primoaction lab dedicato alle nuove generazioni che ambisce a diventare un punto di riferimento essenziale sui temi della previdenza per giovani, per le imprese e le istituzioni, grazie allo sviluppo di strategie innovative e tangibili per il rafforzamento del. "Questa ...