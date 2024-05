Von der Leyen scontenta tutti Tour elettorale a Roma con l’agenda mezza vuota

(Di lunedì 13 maggio 2024) La presidente della Commissione europea Ursula von derda ieri sera è in Italia ma il clima è molto cambiato rispetto alle sue visite precedenti. La candidata al bis del Partito popolare europeo alle prossime elezioni dovrebbe partecipare all’apertura della campagnadi Forza Italia al Salone delle fontane dell’Eur, ma nel resto della giornata la sua agenda è rimasta. Nessun incontro cone la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, nonostante le due negli ultimi mesi avessero moltiplicato le occasioni pubbliche insieme a partire dall’alluvione in Emiliagna fino alle trasferte internazionali dalla Tunisia all’Egitto. Dubbi su Ursula pure da Forza Italia Dentro Forza Italia fino a ieri sera qualcuno metteva in dubbio perfino la partecipazione di von derall’evento del ...

