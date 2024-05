Von der Leyen a Roma per le Europee - ma Tajani la nasconde | niente comiz - incontri pubblici né foto con i vertici di Forza Italia

(Di lunedì 13 maggio 2024) Una giornata di campagna elettorale in sordina. Lontana dal pubblico e pure dai dirigenti e parlamentari di. Evitando photo opportunity e telecamere. La tappana del tour della presidente della Commissione Europea e Sptizenkandidat del Partito Popolare Europeo Ursula von derè stata piuttosto inusuale: per giorni si era parlato di eventi insieme aidi(rilanciati anche dal partito), ma alla fine il vicepremier Antonioha deciso dirla ritenendola debole. Von deralle 18 non sarà all’evento con cuiaprirà la campagna elettorale e i due hanno avuto solo un incontro a porte chiuse con i giovani di...

