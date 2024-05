Volley femminile - quando gioca l’Italia in Nations League | orar - -v, calendario partite con Polo -ia, Germ -nia, Bulgaria e Turchia

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 13 maggio 2024) Inizia una settimana decisamente impegnativa per le ragazze di Julio Velasco. Dopo le due prime uscite contro la Svezia la nazionale italiana divola inper affrontare la prima tappa della2024. Al termine della fase preliminare verranno assegnati i rimanenti posti per Parigi 2024, e conancora alla ricerca del pass sarà fondamentale partire forte fin da subito. Il percorso delle azzurre inizierà martedì 14 maggio alle 19.00di fronte ci sarà lania. Prima sfida subito complicata per Ekaterina Antropova e compagne, che vorranno però vendicarsi della sconfitta subito nel Preolimpico dello scorso anno. Giorno di riposo e per la nazionale italiana tornerà in campo giovedì 16 maggio alle 13.00 ...