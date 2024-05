Volley femminile - le azzurre ad Antalya possono avvicinarsi a Parigi nel primo blocco di sfide della Nations League

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 13 maggio 2024) Sistemare la praticapiù in fretta possibile. Questo l’obiettivoNazionale di Julio Velasco che si appresta ad affrontare l’avventura incon una prima settimana che mette già i brividi per via di alcuni incroci molto interessanti e di sicuro impatto. Le due amichevoli contro la Svezia di Giulio Cesare Bregoli non hanno detto granchè in casa azzurra. Sono servite a capire meglio quale potrebbe essere la prima Nazionale titolare di Julio Velasco, che attende ancora l’arrivo di elementi molto importanti come Orro, Fahr, Egonu, Lubian e De Gennaro, protagoniste fino a una settimana fafinale di Champions. Il tecnico argentino sembra avere le idee abbastanza chiare e, a meno di ribaltoni dell’ultima ora, dovrebbe affidarsi a Cambi in regia, Antropova ...