Volley B Sestese - sconfitta indolore Obiettivo salvezza centrato

(Di lunedì 13 maggio 2024) Invictaball Grosseto 3 Maxitalia Jumboffice0 INVICTA GROSSETO: Caldelli, De Matteis, Grassi, Pellegrino, Fiorini, Barbini, Rossi, Ielasi, Galabinov, Benedettelli, Sposato L., Rauso L. All. Rolando. MAXITALIA JUMBOFFICE: Giacomelli, Ammannati, Badii, Benini, Carminati, Nuti, Catalano, Della Volpe, Bruni, Corti, Boncompagni, Goncalves, Ceccherini L., De Cristofaro L. All. Marchi. Arbitri: Cavalera e Scognamiglio. Parziali: 25-21, 25-23, 25-19.per la Maxitalia Jumbofficeche cede di fronte al Grosseto, terzo in classifica. I sestesi, invece, con due turni d’anticipo si erano meritatamente guadagnati la, primarioper una neopromossa. Un più che onorevole settimo posto, dunque, ...

