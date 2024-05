Volley - azzurre al debutto in VNL Velasco | In campo per vincer - i conti alla fine

(Di lunedì 13 maggio 2024) La Nazionale italiana femminile è pronta al debullo nellaball Nations League 2024. Una tappa importante per le ragazze di, che scenderanno indomani alle 19:00 contro la Polonia. In palio c’è la qualificazione olimpica, con la fase a gironi della VNL come ultimastra per ottenere punti validi per il World Ranking. Dopo tre settimane di gioco, il 17 giugno, la classifica mondiale deciderà le ultime cinque squadre ad accedere ai Giochi di Parigi 2024. Lepartono proprio dPolonia, formazione che lo scorso anno, fermò l’Italia di Stefano Lavarini dallo staccare il pass olimpico. Julioè però pragmatico e afferma con sicurezza che la situazione, ad un anno di distanza, è diversa: “Domani ci attende una partita difficile, ma allo ...

