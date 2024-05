Volley | A1 donne Scandicci saluta dopo una stagione Armini

Ora i play off: girone a tre con Altino e Fasano. Chi vince sale in serie A2. Una sola gara casalinga il 25 maggio contro Fasano Jesi , 12 maggio 2024 – Jesi chiude la stagione regolare vincendo a Firenze 3-1 contro la Liberi e Forti Firenze . La ...

Pallavolo Mercato – Un opposto francese per Brescia: Lara Davidovic - Pallavolo Mercato – Un opposto francese per Brescia: Lara Davidovic - New entry di caratura internazionale per la Banca Valsabbina Millenium Brescia: l’opposta francese Lara Davidovic vestirà i colori gialloneri nella prossima stagione. Classe 1997, nasce in una famigli ...

