(Di lunedì 13 maggio 2024) Mercoledì 15 maggio nella sede dell’Istituto italiano per gli(in via Benedetto Croce 12 a Napoli, dalle 9 alle 13,30) si svolgerà ilde: fra storia e politica. Promosso ditaliano per glicon la Fondazione Biblioteca Benedetto Croce nel centenario delladello storico, testimonia la prima generazione di allievi dell’Istituto fondato da Croce e diretto da Federico Chabod – del quale fu borsista nel 1947 e vicedirettore dal 1949 al 1953. Ilripercorre i temi centrali dei suoi scritti: la storia della Francia dal XVI secolo, il pensiero politico del Rinascimento (Guicciardini e Machiavelli) e dell’Ottocento europeo (Tocqueville), la ...

Artigianato, cuore del Made in Italy: domani a Roma l’inaugurazione della mostra, presente il ministro Urso - Artigianato, cuore del Made in Italy: domani a Roma l’inaugurazione della mostra, presente il ministro Urso - Si inaugura domani, martedì 14 maggio, alle ore 15,30, alla presenza del ministro Adolfo Urso, la mostra “Artigianato, cuore del Made in Italy” promossa da Fondazione Symbola, Confartigianato, Cna e C ...

Vittorio de Caprariis, convegno a 100 anni dalla nascita (e tanti inediti) all’Istituto per gli studi storici - vittorio de Caprariis, convegno a 100 anni dalla nascita (e tanti inediti) all’Istituto per gli studi storici - Mercoledì 15 maggio nella sede dell’Istituto italiano per gli studi storici (in via Benedetto Croce 12 a Napoli, dalle 9 alle 13,30) si svolgerà il convegno vittorio de Caprariis: fra storia e politic ...

L’Unione Europea: ieri, oggi e domani. Verso le elezioni e per celebrare la festa dell’Europa - L’Unione Europea: ieri, oggi e domani. Verso le elezioni e per celebrare la festa dell’Europa - Le elezioni europee rappresentano un momento cruciale per esprimere la nostra voce e influenzare il futuro dell' Unione Europea ...