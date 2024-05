Vittoria danza e canto ad Amici - un ex volto del talent fa i due nomi

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di lunedì 13 maggio 2024) Maria De Filippi ieri sera ha fatto una sorpresa a Sarah e Mida, rivelando loro che la finale diquest’anno sarà a sei e che quindi ci sarà posto anche per loro. Sui social ci sono già i primi sondaggi per capire chi trionferà sabato prossimo e in merito alladi uno dei ragazzi si sono espressi anche gli scommettitori. Oltre ai fan delmariano e ai bookmaker si è espresso anche un exdel programma, che per anni ha ballato tra i professionisti. Fabrizio Prolli ha fatto la sia personale previsione e su Fan Page ha rivelato che secondo lui Holden batterà la concorrenza nele Marisol nel ballo. Siete d’accordo con lui? La prima finalista di #23 è Marisol! pic.twitter.com/P8cbcgfKr8 —Ufficiale (@Ufficiale) ...