Virtus Bologna-Derthona Tortona - Gara 2 Playoff Lega Basket A | ultime e diretta tv

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di lunedì 13 maggio 2024) Una volata che proietta, già, tutti gli appassionati al centro di questo torneo che si sta sviluppando, rapidamente, alla fine della regular season che ha visto le Vù Nere comandare tutte le operazioni. Otto squadre, le migliori del nostro massimo campionato di pallacanestro, si stanno sfidando al meglio delle cinque gare (ma basteranno tre vittorie per passare il turno) in questi quarti di finale dedicati aiscudetto dellaA 2023/24. Dopo aver assistito alle gare che hanno aperto le quattro serie diverse, in questo lunedì cominceranno le seconde sfide che potrebbero rivelarsi fondamentali in vista del passaggio del turno. Una delle partite in programma sarà, valevole per2: ecco tutto quello che ...