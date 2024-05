Viola senza Belotti e Ikonè - rientra Bonaventura Italiano pensa anche alla finale di Conference

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 13 maggio 2024) Sarà una Fiorentina priva di, oltre che di Riccardo Sottil che ha già terminato anticipatamente la sua stagione per la frattura della clavicola sinistra, quella che questa sera affronterà il Monza al Franchi.è out per un problema di lombalgia, mentreaccusa i postumi di un trauma all’anca destra. Buone notizie dall’infermeria invece col recupero di, out mercoledì scorso in Belgio per fastidi muscolari che paiono smaltiti. Fa parte della lista dei convocati per la gara di oggiCastrovilli che non è fra i calciatori utilizzabili in competizioni Uefa.