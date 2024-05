Ps Vignola, sfonda la porta della sala d'attesa e aggredisce medico - Ps vignola, sfonda la porta della sala d'attesa e aggredisce medico - 'Ennesimo comportamento irricevibile verso i professionisti che operano esclusivamente nell’interesse della salute dei cittadini' ...

Vignola, uomo aggredisce personale sanitario al pronto soccorso - vignola, uomo aggredisce personale sanitario al pronto soccorso - Modena, 13 maggio 2024 – Un uomo ha aggredito il personale sanitario presente al pronto soccorso di vignola, dove si era recato per rintracciare un famigliare. A segnalare l’episodio, accaduto ieri, è ...

FOTO | Time To Change. La sostenibilità in agricoltura, a Teramo la tavolo rotonda - FOTO | Time To Change. La sostenibilità in agricoltura, a Teramo la tavolo rotonda - Giorgio vignola – sta lavorando alacremente sulla transizione ... così come le opportunità grazie all’innovazione e alle capacità dell’uomo di superarne gli ostacoli. Banca Generali lo ha fatto ...